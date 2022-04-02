Bülent Ersoy’un Eski Fotoğraflarını Gören Beyninden Vurulmuşa Döndü! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… Bambaşka Birisine Dönüşmüş!

Türk müziğinin en kaliteli seslerinden biri olan Bülent Ersoy, her dönemin aranan sesi olmayı başarıyor. Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi usta isimlerle çalışarak bu günlere “Diva” olarak duyurulan Bülent Ersoy, konuşmasıyla ve tarzıyla tam bir İstanbul hanımefendisi olduğunu gösteriyor. Ersoy’un değişimi ise son zamanlarda en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirmeden önceki hali nasıldı?

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