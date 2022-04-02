Bülent Ersoy’un Eski Fotoğraflarını Gören Beyninden Vurulmuşa Döndü! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… Bambaşka Birisine Dönüşmüş!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bülent Ersoy’un eski halini görenler şok içerisinde kalıp; “Beynimden vurulmuşa döndüm” yorumlarında bulundu. Yaşadığı değişimle bambaşka birisi olduğunu bir kez daha gösteren Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirmeden önceki hali ağızları yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Türk müziğinin en kaliteli seslerinden biri olan Bülent Ersoy, her dönemin aranan sesi olmayı başarıyor. Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi usta isimlerle çalışarak bu günlere “Diva” olarak duyurulan Bülent Ersoy, konuşmasıyla ve tarzıyla tam bir İstanbul hanımefendisi olduğunu gösteriyor. Ersoy’un değişimi ise son zamanlarda en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirmeden önceki hali nasıldı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.