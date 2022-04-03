- 03 Nis 2022 - 04:47

Bülent Ersoy’un Eski Fotoğraflarını Görenler Şok Oldu! Gençlik Yıllarında Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… Bambaşka Birisine Dönüşmüş!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bülent Ersoy’un eski halini görenler şok içerisinde kalıp; “Beynimden vurulmuşa döndüm” yorumlarında bulundu. Yaşadığı değişimle bambaşka birisi olduğunu bir kez daha gösteren Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirmeden önceki hali ağızları yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Türk müziğinin en kaliteli seslerinden biri olan Bülent Ersoy, her dönemin aranan sesi olmayı başarıyor. Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi usta isimlerle çalışarak bu günlere “Diva” olarak duyurulan Bülent Ersoy, konuşmasıyla ve tarzıyla tam bir İstanbul hanımefendisi olduğunu gösteriyor. Ersoy’un değişimi ise son zamanlarda en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirmeden önceki hali nasıldı?

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03 Nis 2022 - 04:47 Ankara- Yaşam

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