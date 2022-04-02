- 02 Nis 2022 - 14:46 G: 02 Nis 2022 - 14:51

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kardeşiyle “Fake” Attı! Milyonar İkiye Ayrıldı; Bakan Bir Daha Baktı! Meğer Öyle Bir İsimmiş Ki…

Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan ve her bölümünde reyting sıralamasını daha da yükselten, hatta geçtiğimiz gün zirveyi gören Üç Kız Kardeş dizisi, bir hayli ilgi odağı haline geldi. Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan rolüyle adından sıkça söz ettirmeye başlayan Özgü Kaya ise, şimdilerde oyunculuk performansından çok aile yaşamı ile gündeme gelmeye başladı! İşte Özgür Kaya ile ilgili detaylar...

Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan ve her bölümünde reyting sıralamasını daha da yükselten, hatta geçtiğimiz gün zirveyi gören Üç Kız Kardeş dizisi, bir hayli ilgi odağı haline geldi. Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan rolüyle adından sıkça söz ettirmeye başlayan Özgü Kaya ise, şimdilerde oyunculuk performansından çok aile yaşamı ile gündeme gelmeye başladı! Geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafın ardından kardeşi ile herkesi bir hayli şaşırtan Özgü Kaya’nın kardeşi bakın kim çıktı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı kim? Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya’nın kardeşi var mı, kaç kardeş, kardeşi kim? İşte, detaylar…

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02 Nis 2022 - 14:46 - Magazin

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