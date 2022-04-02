Müge Anlı’dan Şok İmaj Değişimi! Gören Tanıyamıyor; Havalı Saçları Gitti, Yerine Öyle Bir Şey Geldi Ki… “Müge Kendine Ne Yaptın?”

Ekranların en güvenilen yüzlerinden biri olan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, dün paylaştığı bir fotoğraf ile herkesi adeta şok etti! Stüdyoda göründüğünden çok farklı bir imaj ile sosyal medya takipçilerinin karşısına çıkan Müge Anlı, herkesin ağzını açık bırakırken; o paylaşımın üzerine yazdığı sözler ile de kafaları karıştırdı. Öte yandan Müge Anlı’nın o paylaşımını görenler, resmen ünlü ismi tanıyamadı! Peki, Müge Anlı ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Müge Anlı’daki değişiklik ne? İşte, detaylar…