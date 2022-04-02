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02 Nis 2022 - 14:55

Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?

Suç dizisi tutkunlarına son müjde ATV’den geldi. Oldukça heyecanlı bir suç örgüsü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Hakim dizisi, tanıtım fragmanlarıyla tüm dikkatleri şimdiden üzerine çekmeyi başardı. Dikkat çekici konusu kadar usta oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeyi başaran Hakim dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...