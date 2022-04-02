Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Suç dizisi tutkunlarına son müjde ATV’den geldi. Oldukça heyecanlı bir suç örgüsü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Hakim dizisi, tanıtım fragmanlarıyla tüm dikkatleri şimdiden üzerine çekmeyi başardı. Dikkat çekici konusu kadar usta oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeyi başaran Hakim dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Suç dizisi tutkunlarına son müjde ATV’den geldi. Oldukça heyecanlı bir suç örgüsü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Hakim dizisi, tanıtım fragmanlarıyla tüm dikkatleri şimdiden üzerine çekmeyi başardı. Dikkat çekici konusu kadar usta oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeyi başaran Hakim dizisi, yayın tarihini de belirledi! Peki, Hakim dizisi hangi günler yayınlanıyor? Hakim dizisi saat kaçta başlıyor? ATV Hakim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte, detaylar…
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02 Nis 2022 - 14:55 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.