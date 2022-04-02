- 02 Nis 2022 - 14:55 G: 02 Nis 2022 - 15:00

Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?

Suç dizisi tutkunlarına son müjde ATV’den geldi. Oldukça heyecanlı bir suç örgüsü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Hakim dizisi, tanıtım fragmanlarıyla tüm dikkatleri şimdiden üzerine çekmeyi başardı. Dikkat çekici konusu kadar usta oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeyi başaran Hakim dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Suç dizisi tutkunlarına son müjde ATV’den geldi. Oldukça heyecanlı bir suç örgüsü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Hakim dizisi, tanıtım fragmanlarıyla tüm dikkatleri şimdiden üzerine çekmeyi başardı. Dikkat çekici konusu kadar usta oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeyi başaran Hakim dizisi, yayın tarihini de belirledi! Peki, Hakim dizisi hangi günler yayınlanıyor? Hakim dizisi saat kaçta başlıyor? ATV Hakim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

02 Nis 2022 - 14:55 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kurtlar Vadisi Dizisinin Başrol Oyuncusundan Kahreden Haber! Ölüm Haberi Verildi; El Kol Titredi! Necati Şaşmaz Bile… mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Başrol Oyuncusundan Kahreden Haber! Ölüm Haberi Verildi; El Kol Titredi! Necati Şaşmaz Bile…
Acun Ilıcalı Zararın Köşesinden Dönmüş! Gözden Çıkardığı Dizide Kavga Kıyamet! Başrol Oyuncusu Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Acun Ilıcalı Zararın Köşesinden Dönmüş! Gözden Çıkardığı Dizide Kavga Kıyamet! Başrol Oyuncusu Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Gönül Dağı Dizisine Bomba İsim! Meryem Gitti, O İsim Geldi! Seyirciler Heyecandan Uyuyamıyor! Gümbür Gümbür… mask
Gönül Dağı Dizisine Bomba İsim! Meryem Gitti, O İsim Geldi! Seyirciler Heyecandan Uyuyamıyor! Gümbür Gümbür…
Gönül Dağı Dizisinden Kahreden Acı Haber! Utku Ateş’ten Sonra Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı! mask
Gönül Dağı Dizisinden Kahreden Acı Haber! Utku Ateş’ten Sonra Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı!
Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Üç Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım… mask
Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Üç Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım…
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor!
Teşkilat Dizisine Mete Başkan Geri Dönüyor! Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür… mask
Teşkilat Dizisine Mete Başkan Geri Dönüyor! Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür…
Survivor 67. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 67. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Müge Anlı’dan Şok İmaj Değişimi! Gören Tanıyamıyor; Havalı Saçları Gitti, Yerine Öyle Bir Şey Geldi Ki… “Müge Kendine Ne Yaptın?” mask
Müge Anlı’dan Şok İmaj Değişimi! Gören Tanıyamıyor; Havalı Saçları Gitti, Yerine Öyle Bir Şey Geldi Ki… “Müge Kendine Ne Yaptın?”
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kardeşiyle “Fake” Attı! Milyonar İkiye Ayrıldı; Bakan Bir Daha Baktı! Meğer Öyle Bir İsimmiş Ki… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kardeşiyle “Fake” Attı! Milyonar İkiye Ayrıldı; Bakan Bir Daha Baktı! Meğer Öyle Bir İsimmiş Ki…
Kurtlar Vadisi Dizisinin Başrol Oyuncusundan Kahreden Haber! Ölüm Haberi Verildi; El Kol Titredi! Necati Şaşmaz Bile… mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Başrol Oyuncusundan Kahreden Haber! Ölüm Haberi Verildi; El Kol Titredi! Necati Şaşmaz Bile…
Bülent Ersoy’un Eski Fotoğraflarını Gören Beyninden Vurulmuşa Döndü! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… Bambaşka Birisine Dönüşmüş! mask
Bülent Ersoy’un Eski Fotoğraflarını Gören Beyninden Vurulmuşa Döndü! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… Bambaşka Birisine Dönüşmüş!
Arka Sokaklar Rıza Baba’nın Kızı Ortaya Çıktı! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık; Bir Bakana Bir Daha Bakıyor! Herkes Pınar Sanıyordu Ama… mask
Arka Sokaklar Rıza Baba’nın Kızı Ortaya Çıktı! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık; Bir Bakana Bir Daha Bakıyor! Herkes Pınar Sanıyordu Ama…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status