- 03 Nis 2022 - 22:07

Aleyna Tilki Cüretkar Pozu Şok Etti! Sınır Mınır Dinlemedi, Kaldırıp Attı! Annesi, Arkadaşları, Kimse Umrunda Olmadı! Öyle Bir Geldi ki...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, dur durak bilmiyor. Dekolteli ve cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Aleyna Tilki’nin annesinin tepki gösterdiği iddia edildi. Annesi Havva Öztel’in kızının bu denli açık paylaşımlar yapmaması için onu uyardığı, “Yapma” dediği konuşulurken; Aleyna Tilki, bikinin bile dokunu aşan bir paylaşımda yaparak şok etkisi yarattı! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirten Aleyna Tilki paylaşımı…

Her tavrı ve paylaşımı ayrı bir olay yaratan Aleyna Tilki’nin rapçi Uzi’yle bir aşk yaşadığı konuşulmuştu. İkilinin birbirileriyle olan sohbetleri ve ilişkileri ise kısa sürmüştü. İddialara göre Havva Öztel kızına “Eğer o çocukla konuşmaya devam edersen sana hakkımı helal etmem” demiş, Aleyna Tilki ise aşkından ayrılmak zorunda kalmıştı. Yeni çalışmalar için hazırlıklara başlayan Aleyna Tilki, öyle bir paylaşım yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Nis 2022 - 22:07 Ankara- Yaşam

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