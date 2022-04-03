- 03 Nis 2022 - 04:46

Aleyna Tilki Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor! Annesi “Yapma” Dedikçe Sınırları Aştı; Bikiniden Beter Kıyafetiyle… “Bu Kadarı da Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, dur durak bilmiyor. Dekolteli ve cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Aleyna Tilki’nin annesinin tepki gösterdiği iddia edildi. Annesi Havva Öztel’in kızının bu denli açık paylaşımlar yapmaması için onu uyardığı, “Yapma” dediği konuşulurken; Aleyna Tilki, bikinin bile dokunu aşan bir paylaşımda yaparak şok etkisi yarattı! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirten Aleyna Tilki paylaşımı…

Her tavrı ve paylaşımı ayrı bir olay yaratan Aleyna Tilki’nin rapçi Uzi’yle bir aşk yaşadığı konuşulmuştu. İkilinin birbirileriyle olan sohbetleri ve ilişkileri ise kısa sürmüştü. İddialara göre Havva Öztel kızına “Eğer o çocukla konuşmaya devam edersen sana hakkımı helal etmem” demiş, Aleyna Tilki ise aşkından ayrılmak zorunda kalmıştı. Yeni çalışmalar için hazırlıklara başlayan Aleyna Tilki, öyle bir paylaşım yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Nis 2022 - 04:46 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Başrol Oyuncusu Zırıl Zırıl Ağlattı! Burcu Özberk Yürekleri Dağladı, Ciğerleri Yaktı! “Kabus Gibi!” Meğer Bundan Sonra… mask
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Başrol Oyuncusu Zırıl Zırıl Ağlattı! Burcu Özberk Yürekleri Dağladı, Ciğerleri Yaktı! “Kabus Gibi!” Meğer Bundan Sonra…
Survivor Yarışmasında Yokluk Adası ve Eleme Adayı Belli Oldu! Konseyde Kıyamet Koptu! Yokluk Adasına Giden İsim, Barış Mı, Hikmet Mi, Perviz Mi… “Yok Artık” mask
Survivor Yarışmasında Yokluk Adası ve Eleme Adayı Belli Oldu! Konseyde Kıyamet Koptu! Yokluk Adasına Giden İsim, Barış Mı, Hikmet Mi, Perviz Mi… “Yok Artık”
Songül Karlı’dan Şok Eden İmaj Değişikliği! “48 Yaşındayım” Demedi, Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki… “Bacım Ne Yaptın Kendine?” mask
Songül Karlı’dan Şok Eden İmaj Değişikliği! “48 Yaşındayım” Demedi, Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki… “Bacım Ne Yaptın Kendine?”
Alişan’ın Oğlu Bile Paraya Para Demiyor! “Ekonomik Sıkıntılar Çekiyorum” Demişti; Künyenin Fiyatı Titretti! Ne 30 Bin, Ne 50 Bin… İşte Alişan'ın mal varlığı 2022 mask
Alişan’ın Oğlu Bile Paraya Para Demiyor! “Ekonomik Sıkıntılar Çekiyorum” Demişti; Künyenin Fiyatı Titretti! Ne 30 Bin, Ne 50 Bin… İşte Alişan'ın mal varlığı 2022
Mahkum Dizisinin Son Senaryosu Yazıldı! Bu Hafta Neden Yayından Kaldırıldığı Ortaya Çıktı! Senarist Çaresiz, Oyuncular İşsiz Kaldı! Bundan Sonra… mask
Mahkum Dizisinin Son Senaryosu Yazıldı! Bu Hafta Neden Yayından Kaldırıldığı Ortaya Çıktı! Senarist Çaresiz, Oyuncular İşsiz Kaldı! Bundan Sonra…
Demet Akalın’dan El Kol Titreten Paylaşım! O İsimleri Hedef Alınca Sosyal Medyada Gündem Oldu! Yorumlar Gırla Geliyor… “Bu Kadarı da Pes” mask
Demet Akalın’dan El Kol Titreten Paylaşım! O İsimleri Hedef Alınca Sosyal Medyada Gündem Oldu! Yorumlar Gırla Geliyor… “Bu Kadarı da Pes”
Aşk Mantık İntikam Oyuncusundan Çirkin Saldırı! Yumruk Yumruğa Kavgaya Girdiler! Burak Yörük'ü Görenler Şoke Oldu! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Aşk Mantık İntikam Oyuncusundan Çirkin Saldırı! Yumruk Yumruğa Kavgaya Girdiler! Burak Yörük'ü Görenler Şoke Oldu! “Bu Kadarı da Pes!”
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya’nın kardeşi var mı, kaç kardeş? Milyonar İkiye Ayrıldı; Bakan Bir Daha Baktı! Meğer Öyle Bir İsimmiş Ki… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya’nın kardeşi var mı, kaç kardeş? Milyonar İkiye Ayrıldı; Bakan Bir Daha Baktı! Meğer Öyle Bir İsimmiş Ki…
Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Sevgili Mi? Perde Arkası Ortaya Çıktı! Kerem Bürsin Zırıl Zırıl Ağlayacak! Tam Tamına 1 Haftadır… mask
Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Sevgili Mi? Perde Arkası Ortaya Çıktı! Kerem Bürsin Zırıl Zırıl Ağlayacak! Tam Tamına 1 Haftadır…
Survivor Hikmet’in İpi Kesildi! Acun Ilıcalı Valizini Eline Verdi; “Diskalifiye Edildin” Dedi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Survivor Hikmet’in İpi Kesildi! Acun Ilıcalı Valizini Eline Verdi; “Diskalifiye Edildin” Dedi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aleyna Tilki Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor! Annesi “Yapma” Dedikçe Sınırları Aştı; Bikiniden Beter Kıyafetiyle… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Aleyna Tilki Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor! Annesi “Yapma” Dedikçe Sınırları Aştı; Bikiniden Beter Kıyafetiyle… “Bu Kadarı da Pes!”
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Başrol Oyuncusu Zırıl Zırıl Ağlattı! Burcu Özberk Yürekleri Dağladı, Ciğerleri Yaktı! “Kabus Gibi!” Meğer Bundan Sonra… mask
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Başrol Oyuncusu Zırıl Zırıl Ağlattı! Burcu Özberk Yürekleri Dağladı, Ciğerleri Yaktı! “Kabus Gibi!” Meğer Bundan Sonra…
Survivor Yarışmasında Yokluk Adası ve Eleme Adayı Belli Oldu! Konseyde Kıyamet Koptu! Yokluk Adasına Giden İsim, Barış Mı, Hikmet Mi, Perviz Mi… “Yok Artık” mask
Survivor Yarışmasında Yokluk Adası ve Eleme Adayı Belli Oldu! Konseyde Kıyamet Koptu! Yokluk Adasına Giden İsim, Barış Mı, Hikmet Mi, Perviz Mi… “Yok Artık”
Songül Karlı’dan Şok Eden İmaj Değişikliği! “48 Yaşındayım” Demedi, Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki… “Bacım Ne Yaptın Kendine?” mask
Songül Karlı’dan Şok Eden İmaj Değişikliği! “48 Yaşındayım” Demedi, Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki… “Bacım Ne Yaptın Kendine?”
Alişan’ın Oğlu Bile Paraya Para Demiyor! “Ekonomik Sıkıntılar Çekiyorum” Demişti; Künyenin Fiyatı Titretti! Ne 30 Bin, Ne 50 Bin… İşte Alişan'ın mal varlığı 2022 mask
Alişan’ın Oğlu Bile Paraya Para Demiyor! “Ekonomik Sıkıntılar Çekiyorum” Demişti; Künyenin Fiyatı Titretti! Ne 30 Bin, Ne 50 Bin… İşte Alişan'ın mal varlığı 2022
Acun Medya Akademi Fiyatı Ne Kadar 2022? İş Başvuru Nasıl Yapılır? Acun Medya Akademide Hangi Bölümler Var? mask
Acun Medya Akademi Fiyatı Ne Kadar 2022? İş Başvuru Nasıl Yapılır? Acun Medya Akademide Hangi Bölümler Var?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status