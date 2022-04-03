Aleyna Tilki Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor! Annesi “Yapma” Dedikçe Sınırları Aştı; Bikiniden Beter Kıyafetiyle… “Bu Kadarı da Pes!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, dur durak bilmiyor. Dekolteli ve cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Aleyna Tilki’nin annesinin tepki gösterdiği iddia edildi. Annesi Havva Öztel’in kızının bu denli açık paylaşımlar yapmaması için onu uyardığı, “Yapma” dediği konuşulurken; Aleyna Tilki, bikinin bile dokunu aşan bir paylaşımda yaparak şok etkisi yarattı! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirten Aleyna Tilki paylaşımı…
Her tavrı ve paylaşımı ayrı bir olay yaratan Aleyna Tilki’nin rapçi Uzi’yle bir aşk yaşadığı konuşulmuştu. İkilinin birbirileriyle olan sohbetleri ve ilişkileri ise kısa sürmüştü. İddialara göre Havva Öztel kızına “Eğer o çocukla konuşmaya devam edersen sana hakkımı helal etmem” demiş, Aleyna Tilki ise aşkından ayrılmak zorunda kalmıştı. Yeni çalışmalar için hazırlıklara başlayan Aleyna Tilki, öyle bir paylaşım yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.