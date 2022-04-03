Aleyna Tilki Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor! Annesi “Yapma” Dedikçe Sınırları Aştı; Bikiniden Beter Kıyafetiyle… “Bu Kadarı da Pes!”

Her tavrı ve paylaşımı ayrı bir olay yaratan Aleyna Tilki’nin rapçi Uzi’yle bir aşk yaşadığı konuşulmuştu. İkilinin birbirileriyle olan sohbetleri ve ilişkileri ise kısa sürmüştü. İddialara göre Havva Öztel kızına “Eğer o çocukla konuşmaya devam edersen sana hakkımı helal etmem” demiş, Aleyna Tilki ise aşkından ayrılmak zorunda kalmıştı. Yeni çalışmalar için hazırlıklara başlayan Aleyna Tilki, öyle bir paylaşım yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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