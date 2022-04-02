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02 Nis 2022 - 16:16

Songül Karlı’dan Skandal İmaj Değişikliği! “48 Yaşındayım” Demedi, Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki… “Bacım Ne Yaptın Kendine?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı’dan skandal imaj değişikliği geldi. Başarılı şarkıcı, “48 yaşındayım” demedi ve öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı. Tarzıyla ve fiziğiyle 18 yaşındaki genç kızlara taş çıkaran Songül Karlı’nın son hamlesi sosyal medyayı salladı! İşte milyonlara “Bacım ne yaptın kendine?” dedirten o pozlar…