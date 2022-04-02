Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Nis 2022 - 16:37

Survivor Ogeday’ın Eski Aşkı Ortaya Çıktı! Nisa Sinir Krizi Geçirse Yeridir; Dudaktan, Yanaktan… Nikah Masasından Dönmüşlerdi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ogeday Girişken hakkında skandal bir gerçek ortaya çıktı! Eski sevgilisi ortaya çıkınca; birçok kişi ise “Nisa sinir krizi geçirse yeridir” yorumlarından bulundu. Nikah masasından dönen çiftin dudaktan ve yanaktan pozları ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…