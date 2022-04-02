Survivor Ogeday’ın Eski Aşkı Ortaya Çıktı! Nisa Sinir Krizi Geçirse Yeridir; Dudaktan, Yanaktan… Nikah Masasından Dönmüşlerdi…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ogeday Girişken hakkında skandal bir gerçek ortaya çıktı! Eski sevgilisi ortaya çıkınca; birçok kişi ise “Nisa sinir krizi geçirse yeridir” yorumlarından bulundu. Nikah masasından dönen çiftin dudaktan ve yanaktan pozları ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor 2017 yarışmasının şampiyonu olan Ogeday Girişken, Survivor 2020 dönemindeki Nisa Bölükbaşı’yla aşk yaşadığını göstermişti. Barış Murat Yağcı’yla ayrılan Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken’le samimi pozlarda yer almıştı ama adada Evrim Keklik ikisinin sevgili olduğunu açıklayana kadar net bir açıklama yapmamışlardı. Birbirlerine uzak akraba gibi duran ikilinin sevgili olduğu tartışmalara konu olurken; Ogeday Girişken’in eski sevgilisiyle verdiği pozlar şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.