Mahkum Dizisinin İpi Kesildi! Neden Yayından Kaldırıldığı Ortaya Çıktı! Senarist Çaresiz, Oyuncular İşsiz Kaldı! Bundan Sonra…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisinin ipi resmen kesildi. Dizinin neden yayından kaldırıldığı ortaya çıkarken; seyirciler ise gözyaşlarına boğuldu. Gelen acı haberle birlikte senarist çaresiz kalırken; oyuncularda işsiz kaldı! Bundan sonra ekranlardaki düzeni değiştirecek olan Mahkum dizisi için karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melike İpek Yalova, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisi, daha ilk bölümüyle seyircileri etkisi altına almayı başarmıştı. Heyecan ve aksiyon dolu sahneler barındırarak; Türk Televizyon tarihinin en zor anlaşılır ama en bağımlı yapacak dizilerden biri ortaya çıkartmıştı. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken kanaldan çıkan kararsa şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.