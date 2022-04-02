Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Transparan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! “Rıfat Yine Kahrolacak!” Mest Etti, Bağımlısı Yaptı! “Vay Fıstık!”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gülten, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Transparan bir kıyafet giyerek; alev alev yakan güzel oyuncuya “Rıfat yeniden kahrolacak” yorumlarını yapıldı! Mest edip, bağımlısı yapan Sevilay Gültekin, sosyal medyayı salladı! İşte milyonlara “Vay fıstık” dedirten o paylaşım…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü yürekleri yakmıştı. Meryem ve Rıfat’ın yüzleşmesi seyircileri gözyaşına boğmuştu. Diziden ayrılan Sevilay Gültekin’in sosyal medya pozları ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.