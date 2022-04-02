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02 Nis 2022 - 18:24

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Transparan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! “Rıfat Yine Kahrolacak!” Mest Etti, Bağımlısı Yaptı! “Vay Fıstık!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gülten, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Transparan bir kıyafet giyerek; alev alev yakan güzel oyuncuya “Rıfat yeniden kahrolacak” yorumlarını yapıldı! Mest edip, bağımlısı yapan Sevilay Gültekin, sosyal medyayı salladı! İşte milyonlara “Vay fıstık” dedirten o paylaşım…