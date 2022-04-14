- 14 Nis 2022 - 19:26 G: 14 Nis 2022 - 19:48

Alişan ve Buse Varol Resmen Para Saçıyor! Servetini, Varını – Yoğunu Kuyumcuya Döküp Çıkmış! Ev Parası… "Bu Kadarı da Pes!"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol'un oğlu Burak Tektaş'ın kolundaki künyenin fiyatı ağızların açık kalmasına neden oldu! Alişan'ın bu künyeyi almak için varını yoğunu, tüm servetini döküp çıktığı gündeme bomba gibi düşünce ağızlar yarım metre açık kaldı! Bir ev parası değerinde olan künye şoktan şoka soktu!

Geçtiğimiz aylarda boşanma haberleriyle gündemi sallayan Buse Varol ve Alişan, aradaki buzları eritmiş ve doludizgin aşklarına kaldıkları yerden devam etmeye karar vermişlerdi. Buse Varol ve Alişan’ın el ele görüntülenmesi ise boşanma iddialarını rafa kaldırmıştı. Geçtiğimiz günlerde maddi sıkıntılar çektiğine dair yorumda bulunan Alişan’ın oğlunun kolundaki künyenin fiyatı ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Nis 2022 - 19:26 Ankara- Yaşam

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