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14 Nis 2022 - 19:26

Alişan ve Buse Varol Resmen Para Saçıyor! Servetini, Varını – Yoğunu Kuyumcuya Döküp Çıkmış! Ev Parası… "Bu Kadarı da Pes!"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol'un oğlu Burak Tektaş'ın kolundaki künyenin fiyatı ağızların açık kalmasına neden oldu! Alişan'ın bu künyeyi almak için varını yoğunu, tüm servetini döküp çıktığı gündeme bomba gibi düşünce ağızlar yarım metre açık kaldı! Bir ev parası değerinde olan künye şoktan şoka soktu!