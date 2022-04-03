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03 Nis 2022 - 04:40

Alişan’ın Oğlu Bile Paraya Para Demiyor! “Ekonomik Sıkıntılar Çekiyorum” Demişti; Künyenin Fiyatı Titretti! Ne 30 Bin, Ne 50 Bin… İşte Alişan'ın mal varlığı 2022

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol bu seferde maddiyatlarıyla gündemi salladı! Kısa bir süre önce üçüncü çocuğu maddi sıkıntılar yüzünden istemediğini dile getiren Alişan, “Ekonomik daralamaya gidiyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise oğulları Burak’ın kolundaki künyenin fiyatının ne 30 bin, ne de 50 bin olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…