Alişan’ın Oğlu Bile Paraya Para Demiyor! “Ekonomik Sıkıntılar Çekiyorum” Demişti; Künyenin Fiyatı Titretti! Ne 30 Bin, Ne 50 Bin… İşte Alişan'ın mal varlığı 2022
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol bu seferde maddiyatlarıyla gündemi salladı! Kısa bir süre önce üçüncü çocuğu maddi sıkıntılar yüzünden istemediğini dile getiren Alişan, “Ekonomik daralamaya gidiyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise oğulları Burak’ın kolundaki künyenin fiyatının ne 30 bin, ne de 50 bin olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda boşanma haberleriyle gündemi sallayan Buse Varol ve Alişan, aradaki buzları eritmiş ve doludizgin aşklarına kaldıkları yerden devam etmeye karar vermişlerdi. Buse Varol ve Alişan’ın el ele görüntülenmesi ise boşanma iddialarını rafa kaldırmıştı. Geçtiğimiz günlerde maddi sıkıntılar çektiğine dair yorumda bulunan Alişan’ın oğlunun kolundaki künyenin fiyatı ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.