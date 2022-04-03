Ankara Başkent Marketlerinde Et ve Kıyma Satışı Başladı! Kıyma 100 TL, Kuşbaşı 140 TL'ye Düştü! İşte Ankara Et ve Kıyma Fiyatları...
Ankara’daki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı kıyma ve kuşbaşı etler yarım ve 1’er kiloluk paketler halinde, 4 Başkent Market Şubesi ve 5 Fabrika Satış Mağazası’nda satışa sunuldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı beslenebilmesi için Ramazan ayında başlattığı uygun fiyatlı et satışlarına Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Halk Ekmek Fabrikası, 4 Başkent Market Şubesi ile 5 Fabrika Satış Mağazasında bir ay boyunca uygun fiyatlı kıyma ve kuşbaşı et satışlarını sürdürecek.
Sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyat politikasıyla ürünlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam eden Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı boyunca uygulanacak uygun fiyatlı et satışlarını başlattı.
Ankara’daki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı kıyma ve kuşbaşı etler yarım ve 1’er kiloluk paketler halinde, 4 Başkent Market Şubesi ve 5 Fabrika Satış Mağazası’nda satışa sunuldu.
Ankara Başkent Marketlerinde Et ve Kıyma Satışı Başladı!
Halk Ekmek Fabrikası’nda Kıymanın Fiyatı: 100 TL
Halk Ekmek Fabrikası’nda Kuşbaşının Fiyatı 140 TL
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın 1 Nisan 2022 tarihinde başlattığı ve Ramazan ayı boyunca geçerli olacak uygulamaya ilk günden Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.
Başkentlilerin sağlıklı beslenebilmesi amacıyla zincir marketlere göre daha uygun fiyattan et satışı başlattıklarını belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski Ramazan, yeni uygulama hakkında şu bilgileri verdi:
“5 Fabrika Satış Mağazasında ve 4 Başkent Market Şubesinde uygun fiyatlı kuşbaşı ve kıyma satışlarına başlamış bulunuyoruz. Etlerimizin tamamını Ankara’nın çevre ilçelerinde bulunan üretici kooperatiflerinden hijyenik koşullarla temin ederek müşterilerimizle buluşturuyoruz. Etlerimizin tamamı yüzde 100 yerli kesim ve dana etidir.”
03 Nis 2022 - 10:05 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.