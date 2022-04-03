Survivor'da Yer Yerinden Oynuyor! "Sürgün Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı...

Survivor All Star 2022'de özellikle son dönemde yaşananlar, oyunların önüne geçmişti. Fakat son birkaç bölümdür artık oyunlara odaklanılabildi. Bu kapsamda Survivor Kahini ismiyle bilinen ifşacı da; ifşalarını oyunlara yöneltti. Sürgün Adasıyla ilgili bilgi veren ifşacının bugüne kadar yaptığı ifşaların %90'ının doğru çıkması, herkeste "neler oluyor" diye büyük bir soru işareti oluşturdu.

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