Survivor'da Yer Yerinden Oynuyor! "Sürgün Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı...
Survivor 2022 All Star büyük bir heyecanla devam ederken, sürgün adasına gidecek isimler ifşalandı. Sosyal medyada "Survivor Kahini" ismiyle bilinen ve ifşalar yayınlayan şahıs, Sürgün Adasıyla ilgili söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Batuhan ve Gizem isimleri ortalığı resmen salladı.
Survivor All Star 2022'de özellikle son dönemde yaşananlar, oyunların önüne geçmişti. Fakat son birkaç bölümdür artık oyunlara odaklanılabildi. Bu kapsamda Survivor Kahini ismiyle bilinen ifşacı da; ifşalarını oyunlara yöneltti. Sürgün Adasıyla ilgili bilgi veren ifşacının bugüne kadar yaptığı ifşaların %90'ının doğru çıkması, herkeste "neler oluyor" diye büyük bir soru işareti oluşturdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.