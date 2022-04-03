Survivor'da Elenecek İsim Belli Oldu! İnanılması Güç İsim Gidiyor, Milyonlar Donakalacak! Bu Hafta Kim Veda Edecek? İşte Survivor'a Veda Edecek O İsim...

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan isimlerin tamamı; birbirinden kuvvetli ve birbirinden başarılı yarışmacılar olurken her hafta biri yarışmaya veda ediyor. Milyonlar bu vedalardan dolayı üzüntü duyarken, herkes kimin şampiyon olacağına odaklanmış durumda. Peki, bu hafta yarışmaya veda edecek isim kim?

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