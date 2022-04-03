- 03 Nis 2022 - 12:25 G: 03 Nis 2022 - 12:39

Survivor'da Elenecek İsim Saç Baş Yoldurdu! İnanılması Güç İsim Gidiyor, Milyonlar Donakalacak! Bu Hafta Kim Veda Edecek? İşte Survivor'a Veda Edecek O İsim...

Survivor All Star'da her geçen gün ayrı bir heyecan etkisini gösterirken, milyonlarca kişi kimin elendiğine, kimin sürgün adasına gittiğine, kimin şampiyon olacağına odaklanmış durumda. Google'da en çok araştırılan konulardan biri olan "Survivor'da Bu Hafta Kim Elenecek?" Sorusu, eskiden Survivor'ın yayınlanmasıyla birlikte öğrenilirken, şimdilerde Survivor Kahini isimli ifşacının ifşalarıyla henüz yayınlanmadan netlik kazanmış oluyor. Peki, bu hafta adaya veda edecek isim kim?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan isimlerin tamamı; birbirinden kuvvetli ve birbirinden başarılı yarışmacılar olurken her hafta biri yarışmaya veda ediyor. Milyonlar bu vedalardan dolayı üzüntü duyarken, herkes kimin şampiyon olacağına odaklanmış durumda. Peki, bu hafta yarışmaya veda edecek isim kim? 

Detaylar ve o isim için diğer sayfaya geçiniz!

03 Nis 2022 - 12:25 Ankara- Yaşam

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