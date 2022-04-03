Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan Ramazan Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak!

Türkiye'de tamamen yerli üretimle dikkat çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market; her hafta yaptığı indirimlerle birlikte oldukça güzel tepkiler alıyor. Gün geçtikçe büyüyen Tarım Kredi Market, vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Şimdi de sebze ve meyvelere yönelik bir kampanya altına imza atan Tarım Kredi Market; "taptaze kampanya" başlığıyla söz konusu ürünleri sundu. Peki, bu ürünler neler? İşte detaylar!

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