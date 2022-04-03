Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan Ramazan Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak!
Tarım Kredi Market, manav ürünlerinde taptaze kampanya başlattı. Ramazan Ayında öyle bir kampanya başlattı ki, pazar fiyatlarının dahi oldukça altına indi. Tüm vatandaşlar Tarım Kredi Marketler sayesinde sebze ve meyveye doyacak. Peki, Tarım Kredi market hangi ürünlerde ne kadarlık indirim yaptı?
Türkiye'de tamamen yerli üretimle dikkat çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market; her hafta yaptığı indirimlerle birlikte oldukça güzel tepkiler alıyor. Gün geçtikçe büyüyen Tarım Kredi Market, vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Şimdi de sebze ve meyvelere yönelik bir kampanya altına imza atan Tarım Kredi Market; "taptaze kampanya" başlığıyla söz konusu ürünleri sundu. Peki, bu ürünler neler? İşte detaylar!
Detaylar ve Tüm İndirimler Diğer Sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.