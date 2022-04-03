- 03 Nis 2022 - 13:03 G: 03 Nis 2022 - 13:18

Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan Ramazan Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak!

Tarım Kredi Market, manav ürünlerinde taptaze kampanya başlattı. Ramazan Ayında öyle bir kampanya başlattı ki, pazar fiyatlarının dahi oldukça altına indi. Tüm vatandaşlar Tarım Kredi Marketler sayesinde sebze ve meyveye doyacak. Peki, Tarım Kredi market hangi ürünlerde ne kadarlık indirim yaptı?

Türkiye'de tamamen yerli üretimle dikkat çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market; her hafta yaptığı indirimlerle birlikte oldukça güzel tepkiler alıyor. Gün geçtikçe büyüyen Tarım Kredi Market, vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Şimdi de sebze ve meyvelere yönelik bir kampanya altına imza atan Tarım Kredi Market; "taptaze kampanya" başlığıyla söz konusu ürünleri sundu. Peki, bu ürünler neler? İşte detaylar! 

Detaylar ve Tüm İndirimler Diğer Sayfada!

03 Nis 2022 - 13:03 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Tarım Kredi Market 5 litre Ayçiçek Yağlarında Çılgın İndirim Yaptı! Depo ve Raflar Ayçiçek Yağıyla Dolu! Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü! İzdiham Var...
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Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor…
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Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya… mask
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya…
Trendyol Çıldırmış Gibi İndirim Yaptı! Tüm Marketler Dondu Kaldı! 1 LT, 2 LT ve 5 LT Ayçiçek Yağında En Ucuz Fiyatı Verdi ,Site Çöktü! Milyonlar Donakaldı... mask
Trendyol Çıldırmış Gibi İndirim Yaptı! Tüm Marketler Dondu Kaldı! 1 LT, 2 LT ve 5 LT Ayçiçek Yağında En Ucuz Fiyatı Verdi ,Site Çöktü! Milyonlar Donakaldı...
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Migros Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! Bu Markalara Dikkat! Litre Litre Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 64 TL ve 88 Lira! Un, Şeker, Yumurta… Yok Pahasına Satılıyor!
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