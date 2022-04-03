- 03 Nis 2022 - 13:21 G: 03 Nis 2022 - 13:29

Defne Samyeli Öyle Şeyler Yaptı ki; Cem Yılmaz Bırakıp Bırakacağına Bin Pişman! Açıldıkça Açıldı, Böyle Bir Dekolte Ne Duyuldu Ne Görüldü! "Ne Yapıyorsunuz Defne Hanım"

Uzun süre önce Cem Yılmaz'dan ayrılan fakat ilişkilerinin güzelliği sebebiyle hala birçok yerde Cem Yılmaz'la anılan ve binlerce kişinin tekrardan bir araya gelmesini istediği Defne Samyeli resmen sosyal medyanın tozunu attırdı. 50 yaşına merdiven dayayan fakat yaşına göre çok genç duran Defne Samyeli'nin dış görünüşüne göre maksimum 30 yaşında olacağı düşünülüyor. Son paylaşımıyla birlikte nefes kesen Samyeli, Cem Yılmaz'ın aklını karıştıracak gibi duruyor.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yerini alan Defne Samyeli, öyle bir paylaşım altına imza attı ki; Cem Yılmaz bir yana gören herkesin nefesini kesti. Samyeli'nin kıpkırmızı elbisesiyle verdiği dekolteli poz büyük ses uyandırdı. 50'sine merdiven dayayan Samyeli'nin o fotoğrafı haberimizde! 

O Fotoğraf İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Nis 2022 - 13:21 Ankara- Yaşam

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