- 03 Nis 2022 - 13:28 G: 03 Nis 2022 - 14:29

Emeklilere 2022 Yılının En Büyük ve Efsane Müjdesi Geldi! Ceplere Para Dolacak, Cüzdanlar Taşacak! Her Emekliye Binlerce Lira Geliyor! İşte Tutar ve Tarih

Emeklilere öyle bir müjde geldi ki; 2022 yılının "emekliler için" en güzel haberi bu olabilir. Türkiye'de milyonlarca emekli, özellikle son zamlardan sonra memnuniyetsiz olduğunu bildiren paylaşımlar yapıyordu. Gelen bu haber, bir nebze de olsa rahatlamalarını sağlayacak. Ayırt edilmeksizin tüm emeklilere binlerce lira para verilecek. İşte paranın tutarı ve tarihi!

2022 yılı emekliler için en başta ne kadar kötü bir yıl gibi görünse de, art arda gelen haberlerle birlikte, git gide güzelleşmeye başladı. Son alınan bilgilerle birlikte emekliler için 2022 yılının en büyük ve efsane müjdesi gelmiş durumda. Başkent kulislerinden sızan o rakam herkesi mutluluktan havalara uçurdu. 

Detaylar diğer sayfada!

03 Nis 2022 - 13:28 Ankara- Yaşam

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Tüm Emekli Vatandaşa Beklenen Müjde Geldi! Ödemeler Başladı; Tam Tamına… Ek Zam Kararından Önce Cepler Parayla Dolup Taşacak! mask
Tüm Emekli Vatandaşa Beklenen Müjde Geldi! Ödemeler Başladı; Tam Tamına… Ek Zam Kararından Önce Cepler Parayla Dolup Taşacak!
Emeklilere 3 Maaş Müjdesi Geldi! Eskiden Alınamıyordu... İşte SGK’dan Üç Emekli maaşını alma şartları mask
Emeklilere 3 Maaş Müjdesi Geldi! Eskiden Alınamıyordu... İşte SGK’dan Üç Emekli maaşını alma şartları
Tüm Emekli Vatandaşın Dikkatine Yargıtay’dan Öyle Bir Karar Çıktı Ki, El Kol Titredi! Banka Emekli Maaşına Bloke Koyamaz... mask
Tüm Emekli Vatandaşın Dikkatine Yargıtay’dan Öyle Bir Karar Çıktı Ki, El Kol Titredi! Banka Emekli Maaşına Bloke Koyamaz...
Tüm Emekli Vatandaşların Dikkatine! Maaşlarınız Elinizden Alınacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin! Emekliliğinizin İptal Edilmesi An Meselesi… mask
Tüm Emekli Vatandaşların Dikkatine! Maaşlarınız Elinizden Alınacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin! Emekliliğinizin İptal Edilmesi An Meselesi…
Tüm Emekli Vatandaşa Müjde Üzerine Müjde! Tam Tamına 3 Bin Lira Veriliyor! Tarih Ortaya Çıktı; Hemen Başvuru Yapın… mask
Tüm Emekli Vatandaşa Müjde Üzerine Müjde! Tam Tamına 3 Bin Lira Veriliyor! Tarih Ortaya Çıktı; Hemen Başvuru Yapın…
EYT Kanunu Yasalaşırsa Kimler Emekli Olur? 50 ve 52 Yaşa Erken Emeklilik Var Mı! İşte EYT'de Son Durum! mask
EYT Kanunu Yasalaşırsa Kimler Emekli Olur? 50 ve 52 Yaşa Erken Emeklilik Var Mı! İşte EYT'de Son Durum!
Engelli Çocuğu Olan Anneler Nasıl Emekli Olur 2022? Engelli Çocuğu Olan Malulen Emekli Olabilir Mi? Engelli Çocuğu Olanlar Nelerden Faydalanır? mask
Engelli Çocuğu Olan Anneler Nasıl Emekli Olur 2022? Engelli Çocuğu Olan Malulen Emekli Olabilir Mi? Engelli Çocuğu Olanlar Nelerden Faydalanır?
Ne Zaman Emeklilik Dilekçesi Verilir? Ankara emeklilik dilekçesi nereye verilir mask
Ne Zaman Emeklilik Dilekçesi Verilir? Ankara emeklilik dilekçesi nereye verilir
İş Göremezlik Ödemesi Nedir, Kimlere Ödenir? İş Göremezlik Ödemesi Kime, Ne Zaman Ödenir? mask
İş Göremezlik Ödemesi Nedir, Kimlere Ödenir? İş Göremezlik Ödemesi Kime, Ne Zaman Ödenir?
Emeklilik Yaşını Öne Çekmek İsteyenler Büyük Heyecan Yaşıyor! Tam 730 Güne Kadar Erken Emekli Olunabiliyor... İşte O Yeni Yöntemler! mask
Emeklilik Yaşını Öne Çekmek İsteyenler Büyük Heyecan Yaşıyor! Tam 730 Güne Kadar Erken Emekli Olunabiliyor... İşte O Yeni Yöntemler!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Emeklilere 2022 Yılının En Büyük ve Efsane Müjdesi Geldi! Ceplere Para Dolacak, Cüzdanlar Taşacak! Her Emekliye Binlerce Lira Geliyor! İşte Tutar ve Tarih mask
Emeklilere 2022 Yılının En Büyük ve Efsane Müjdesi Geldi! Ceplere Para Dolacak, Cüzdanlar Taşacak! Her Emekliye Binlerce Lira Geliyor! İşte Tutar ve Tarih
Defne Samyeli Öyle Şeyler Yaptı ki; Cem Yılmaz Bırakıp Bırakacağına Bin Pişman! Açıldıkça Açıldı, Böyle Bir Dekolte Ne Duyuldu Ne Görüldü! "Ne Yapıyorsunuz Defne Hanım" mask
Defne Samyeli Öyle Şeyler Yaptı ki; Cem Yılmaz Bırakıp Bırakacağına Bin Pişman! Açıldıkça Açıldı, Böyle Bir Dekolte Ne Duyuldu Ne Görüldü! "Ne Yapıyorsunuz Defne Hanım"
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan Ramazan Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak! mask
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan Ramazan Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak!
Survivor'da Elenecek İsim Saç Baş Yoldurdu! İnanılması Güç İsim Gidiyor, Milyonlar Donakalacak! Bu Hafta Kim Veda Edecek? İşte Survivor'a Veda Edecek O İsim... mask
Survivor'da Elenecek İsim Saç Baş Yoldurdu! İnanılması Güç İsim Gidiyor, Milyonlar Donakalacak! Bu Hafta Kim Veda Edecek? İşte Survivor'a Veda Edecek O İsim...
Survivor'da Yer Yerinden Oynuyor! "Sürgün Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı... mask
Survivor'da Yer Yerinden Oynuyor! "Sürgün Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı...
Ankara İftar Çadırı Kurulan Bölgeler Belli Oldu! İşte 2022 Başkent Altındağ, Mamak, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Etimesgut ve Keçiören İftar Çadırı Noktaları! mask
Ankara İftar Çadırı Kurulan Bölgeler Belli Oldu! İşte 2022 Başkent Altındağ, Mamak, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Etimesgut ve Keçiören İftar Çadırı Noktaları!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status