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03 Nis 2022 - 13:28

Emeklilere 2022 Yılının En Büyük ve Efsane Müjdesi Geldi! Ceplere Para Dolacak, Cüzdanlar Taşacak! Her Emekliye Binlerce Lira Geliyor! İşte Tutar ve Tarih

Emeklilere öyle bir müjde geldi ki; 2022 yılının "emekliler için" en güzel haberi bu olabilir. Türkiye'de milyonlarca emekli, özellikle son zamlardan sonra memnuniyetsiz olduğunu bildiren paylaşımlar yapıyordu. Gelen bu haber, bir nebze de olsa rahatlamalarını sağlayacak. Ayırt edilmeksizin tüm emeklilere binlerce lira para verilecek. İşte paranın tutarı ve tarihi!