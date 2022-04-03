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03 Nis 2022 - 14:58

Migros'tan Büyük Ramazan Atağı! Diğer Marketler Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Flaşladı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte marketler ardı ardına indirim yapmaya başladılar. Bu kapsamda Migros tüm dikkatleri üzerine çekti. Diğer tüm marketlerin önüne bu indirim sayesinde geçmeyi başaran Migros'a akın akın giden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturmasının yanı sıra; resmen stokları eritti. Peki, Migros hangi ürünlerde, ne kadar indirim yaptı?