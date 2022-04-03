Migros'tan Büyük Ramazan Atağı! Diğer Marketler Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Flaşladı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte marketler ardı ardına indirim yapmaya başladılar. Bu kapsamda Migros tüm dikkatleri üzerine çekti. Diğer tüm marketlerin önüne bu indirim sayesinde geçmeyi başaran Migros'a akın akın giden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturmasının yanı sıra; resmen stokları eritti. Peki, Migros hangi ürünlerde, ne kadar indirim yaptı?
Ramazan ayının ilk günlerinde market alışverişi yapan vatandaşlar Migros'un indirimini görünce şaşkına döndüler. Hafta sonu resmen bombayı patlatan Migros; herkesi hayran bırakan o indirimlerini tek tek yayınladı. İşte o ürünler ve fiyatları!
Tüm ürünler ve fiyatları diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.