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03 Nis 2022 - 18:23

Yasak Elma'da Yer Yerinden Sallanacak! Öyle Bir İsim Geliyor ki; Eda Ece Gölgeye Düşecek! Hayranlar Heyecandan Titredi...

Yasak Elma dizisinde taşlar yerinden oynuyor. Pazartesi akşamlarına damga vuran ve ekranların en sevilen dizisi olarak kendini gösteren Yasak Elma'da öyle bir sürpriz var ki, milyonlarca kişi bu sürpriz karşısında şaştı kaldı. İşte yeri yerinden sallayan ve seyircileri heyecandan kopartan o sürpriz!