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04 Nis 2022 - 09:24

Survivor Batuhan Adayı Bıraktı; Evine Gidiyor! Çileden Çıktı; Son Yaşadığı Olay Midesini Bulandırdı! Acun Ilıcalı Kapıyı Araladı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, adını duyurmuş ve şimdiden kalplerde şampiyon olmayı garantilemişti. Şimdi ise adayı bırakıp evine gittiği gündeme geldi. Son yaşadığı olayla birlikte midesinin bulandığını ve çileden çıktığını gösteren Batuhan Karacakaya’ya iddialara göre Acun Ilıcalı kapısını resmen araladı! İşte merak edilen tüm detaylar…