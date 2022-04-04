- 04 Nis 2022 - 09:24 G: 04 Nis 2022 - 09:25

Survivor Batuhan Adayı Bıraktı; Evine Gidiyor! Çileden Çıktı; Son Yaşadığı Olay Midesini Bulandırdı! Acun Ilıcalı Kapıyı Araladı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, adını duyurmuş ve şimdiden kalplerde şampiyon olmayı garantilemişti. Şimdi ise adayı bırakıp evine gittiği gündeme geldi. Son yaşadığı olayla birlikte midesinin bulandığını ve çileden çıktığını gösteren Batuhan Karacakaya’ya iddialara göre Acun Ilıcalı kapısını resmen araladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı Survivor All Star’da kaybeden takım Ünlüler olmuştu. Gizem Memiç potaya giden isim olurken; Batuhan Karacakaya’dan skandal bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Nis 2022 - 09:24 Ankara- Yaşam

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