Yargı Dizisinden Acıtan Veda! Yürekler Sızlayacak; Ilgaz Baltayı Taşa Vurdu! Ceylin Ayakta Uyumaya Devam… “Yok Artık”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da taş üstünde taş kalmayacak! Yürekleri acıtan bir vedanın kapıda olduğu görülürken; yüreklerin sızladığı ortaya çıktı! Ilgaz baltayı taşa vururken; Ceylin ise resmen ayakta uyumaya devam ediyor. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay!
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamlarını sallıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ceylin’in acısı yavaş yavaş olsa bile geçerken; Zafer’in ölümü her şeyi yerle bir etmişti. Zafer karakterinin ardından acı bir vedanın yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.