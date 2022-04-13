- 13 Nis 2022 - 22:15

Yargı Dizisinden Yürekleri Acıtan Veda! Yürekler Sızlayacak; Ilgaz Baltayı Taşa Vurdu! Ceylin Ayakta Uyumaya Devam… “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da taş üstünde taş kalmayacak! Yürekleri acıtan bir vedanın kapıda olduğu görülürken; yüreklerin sızladığı ortaya çıktı! Ilgaz baltayı taşa vururken; Ceylin ise resmen ayakta uyumaya devam ediyor. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay!

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamlarını sallıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ceylin’in acısı yavaş yavaş olsa bile geçerken; Zafer’in ölümü her şeyi yerle bir etmişti. Zafer karakterinin ardından acı bir vedanın yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

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13 Nis 2022 - 22:15 Ankara- Yaşam

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