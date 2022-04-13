Yargı Dizisinden Yürekleri Acıtan Veda! Yürekler Sızlayacak; Ilgaz Baltayı Taşa Vurdu! Ceylin Ayakta Uyumaya Devam… “Yok Artık”

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamlarını sallıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ceylin’in acısı yavaş yavaş olsa bile geçerken; Zafer’in ölümü her şeyi yerle bir etmişti. Zafer karakterinin ardından acı bir vedanın yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!