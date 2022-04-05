ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Nisan 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 5 Nisan 2022 Salı Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte su kesintilerinden daha çok şikayetçi olmaya başlayan Ankaralılar, hafta başında herhangi bir su altyapısı çalışması olup, olmadığını merak eder hale geliyor. Peki, ASKİ 5 Nisan 2022 Salı Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 5 Nisan 2022 Salı Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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