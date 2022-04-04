- 04 Nis 2022 - 10:09 G: 04 Nis 2022 - 10:13

4 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 4 Nisan 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Bir yılı aşkın süredir Ankara’da devam eden şebeke iyileştirme çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintilerinden dönem dönem etkilenen Ankaralılar, yeni haftada da bu kesintinler ile karşı karşıya kalacağa benziyor. Konuyla ilgili duyuru yayınlamış olan Başkent EDAŞ ise, o ilçelerde yaşayan vatandaşları uyarıyor. Peki, 4 Nisan Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 4 Nisan Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

04 Nis 2022 - 10:09 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Meteorolojiden Ankara Uyarısı Geldi! Hafta Sonu Toz bulutları Ankara'ya Doğru İlerliyor! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 3 Nisan 2022 Hava Durumu...   mask
Meteorolojiden Ankara Uyarısı Geldi! Hafta Sonu Toz bulutları Ankara'ya Doğru İlerliyor! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 3 Nisan 2022 Hava Durumu...  
5 Kilo Şeker Fiyatları Ramazan Öncesi Şok Etti! Yeni Zamları Görenlerin Eller Kollar Titriyor! A101, Bim, Şok Toz Şeker Fiyatları… Bundan Sonra Almak Mümkün Olmayacak! mask
5 Kilo Şeker Fiyatları Ramazan Öncesi Şok Etti! Yeni Zamları Görenlerin Eller Kollar Titriyor! A101, Bim, Şok Toz Şeker Fiyatları… Bundan Sonra Almak Mümkün Olmayacak!
Ankara'da Benzin Ve Motorin Pompa Satış Fiyatları Düştü! Araçlar Benzinliklerde Kuyruk Oluşturdu! 3 Nisan 2022 Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Şok Etti! mask
Ankara'da Benzin Ve Motorin Pompa Satış Fiyatları Düştü! Araçlar Benzinliklerde Kuyruk Oluşturdu! 3 Nisan 2022 Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Şok Etti!
ANKARA İMSAKİYE: 3 Nisan Ankara'da iftar saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? Ankara'da Bugün sahur ve iftar vakitleri mask
ANKARA İMSAKİYE: 3 Nisan Ankara'da iftar saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? Ankara'da Bugün sahur ve iftar vakitleri
Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara 2-3 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları… mask
Ankara 2-3 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…
Somuncu Baba Türbesi Ankara’da Nerede? Somuncu Baba Kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Dizisinin Konusu Nedir? mask
Somuncu Baba Türbesi Ankara’da Nerede? Somuncu Baba Kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Dizisinin Konusu Nedir?
Hacı Bayram Veli Kimdir Merak Uayndırdı? Ankara’nın Kalbinde Yaşayan Hacı Bayram Veli kerametleri Nelerdir? Hacı Bayram Camii Nerede-Nasıl Gidilir? mask
Hacı Bayram Veli Kimdir Merak Uayndırdı? Ankara’nın Kalbinde Yaşayan Hacı Bayram Veli kerametleri Nelerdir? Hacı Bayram Camii Nerede-Nasıl Gidilir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status