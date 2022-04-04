4 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 4 Nisan 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir yılı aşkın süredir Ankara’da devam eden şebeke iyileştirme çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintilerinden dönem dönem etkilenen Ankaralılar, yeni haftada da bu kesintinler ile karşı karşıya kalacağa benziyor. Konuyla ilgili duyuru yayınlamış olan Başkent EDAŞ ise, o ilçelerde yaşayan vatandaşları uyarıyor. Peki, 4 Nisan Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 4 Nisan Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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