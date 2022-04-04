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04 Nis 2022 - 10:11

Survivor Mert Ölümden Döndü! Başına Gelen Belayla Birlikte Komalık Oldu! Sevmeyeni Bile Yasa Boğuldu; Gözyaşları Sel Oldu Aktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Suvivor’da adını duyuran Mert Öcal, ağızların açık kalmasına neden oldu! Ölümden döndüğünü ve başına gelen belayla komalık olduğunu açıklayan Mert Öcal, şok etkisi yarattı. Sevmeyenini bile yasa boğan ve gözyaşlarını sel olup akıtan Mert Öcal, gündemi resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…