Survivor Mert Ölümden Döndü! Başına Gelen Belayla Birlikte Komalık Oldu! Sevmeyeni Bile Yasa Boğuldu; Gözyaşları Sel Oldu Aktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Suvivor’da adını duyuran Mert Öcal, ağızların açık kalmasına neden oldu! Ölümden döndüğünü ve başına gelen belayla komalık olduğunu açıklayan Mert Öcal, şok etkisi yarattı. Sevmeyenini bile yasa boğan ve gözyaşlarını sel olup akıtan Mert Öcal, gündemi resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmadan birkaç hafta önce ayrılan Mert Öcal ise yürekleri yakacak bir paylaşımda bulundu! Sosyal medyayı sallayan Mert Öcal, sevenleri yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.