Survivor Gizem Memiç'in Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Tescilli Güzel Survivor Gizem’in Eşi Burak Mert Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
TV8 ekranlarının fenomen, Türk televizyon tarihinin ise en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor yarışlarına katılmasıyla popüler hale gelen Gizem Memiç, geçtiğimiz gün eleme potasına girdi. Eleme potasından çıkıp çıkamayacağı merak edilirken; katıldığı bir güzellik yarışmasında güzelliğini tescilleyen Survivor All Star 2022 yarışmacısı Gizem Memiç ile ilgili detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarının fenomen, Türk televizyon tarihinin ise en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor yarışlarına katılmasıyla popüler hale gelen Gizem Memiç, geçtiğimiz gün eleme potasına girdi. Eleme potasından çıkıp çıkamayacağı merak edilirken; katıldığı bir güzellik yarışmasında güzelliğini tescilleyen Survivor All Star 2022 yarışmacısı Gizem Memiç’in yaşamını yakın takibe alan yarışmanın izleyicileriyse Gizem’in eşini görünce adeta gözlerine inanamadı! Peki, Survivor Gizem Memiç’in eşi kim? Tescilli güzel Survivor Gizem’in eşi Burak Mert kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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04 Nis 2022 - 21:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.