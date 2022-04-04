- 04 Nis 2022 - 21:19

Survivor Gizem Memiç'in Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Tescilli Güzel Survivor Gizem’in Eşi Burak Mert Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

TV8 ekranlarının fenomen, Türk televizyon tarihinin ise en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor yarışlarına katılmasıyla popüler hale gelen Gizem Memiç, geçtiğimiz gün eleme potasına girdi. Eleme potasından çıkıp çıkamayacağı merak edilirken; katıldığı bir güzellik yarışmasında güzelliğini tescilleyen Survivor All Star 2022 yarışmacısı Gizem Memiç ile ilgili detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının fenomen, Türk televizyon tarihinin ise en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor yarışlarına katılmasıyla popüler hale gelen Gizem Memiç, geçtiğimiz gün eleme potasına girdi. Eleme potasından çıkıp çıkamayacağı merak edilirken; katıldığı bir güzellik yarışmasında güzelliğini tescilleyen Survivor All Star 2022 yarışmacısı Gizem Memiç’in yaşamını yakın takibe alan yarışmanın izleyicileriyse Gizem’in eşini görünce adeta gözlerine inanamadı! Peki, Survivor Gizem Memiç’in eşi kim? Tescilli güzel Survivor Gizem’in eşi Burak Mert kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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04 Nis 2022 - 21:19 - Magazin

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Survivor Gizem Memiç'in Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Tescilli Güzel Survivor Gizem’in Eşi Burak Mert Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
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