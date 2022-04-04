Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Nis 2022 - 20:36

Masumlar Apartmanı Dizisinde Acı Haber! Gülben Bebeğini Düşürüyor! Esat Kafayı Yiyecek; Safiye Bir Kez Daha Kendinden Geçecek! O İsim Yüzünden…

TRT1 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi seyircilerin tüylerini ürpertti! Gülben’in bebeğini düşürdüğü gündeme bomba gibi düşerken; Esat’ın kafayı yediği de görüldü. Zaten kendisinden geçmiş ve iyi hissetmeyen Safiye’nin ise bir kez daha kendisinden geçeceği konuşulmaya başlandı! O isim yüzünden bebeğini düşürecek olan Gülben, şok etkisi yarattı!