Masumlar Apartmanı Dizisinde Gülben Bebeğini Düşürüyor! Esat Kafayı Yiyecek; Safiye Bir Kez Daha Kendinden Geçecek! O İsim Yüzünden…
TRT1 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi seyircilerin tüylerini ürpertti! Gülben’in bebeğini düşürdüğü gündeme bomba gibi düşerken; Esat’ın kafayı yediği de görüldü. Zaten kendisinden geçmiş ve iyi hissetmeyen Safiye’nin ise bir kez daha kendisinden geçeceği konuşulmaya başlandı! O isim yüzünden bebeğini düşürecek olan Gülben, şok etkisi yarattı!
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi yavaş yavaş final koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. İlk sezonuyla büyük bir ilgi toplayan Masumlar Apartmanı dizisi ikinci sezonuyla yürekleri yakıp yıkmıştı. Safiye’nin iyice kendisini kaybetmesi, kardeşi Gülben’in hamile olduğunu öğrenince yeniden toplanmaya karar veren Safiye’nin ardından Gülben krizi yaşanmaya başladı! Peki, Gülben bebeğini düşürdü mü?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.