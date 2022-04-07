Benzin, LPG ve Motorinde Şok İndirim! Fiyatlar Çakıldı; 4 Nisan Akaryakıt Fiyatları Kuyruk Oluşturdu! Hemen Deponuzu Fulleyin!
Özellikle araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt indirimlerinde son dakika indirimi yaşandı. Gelen indirimle birlikte fiyatlar resmen çakıldı ve böyle bir indirimin bir daha olmayacağı konuşulmaya başlandı. Birçok kişi tarafından merakla araştırılan “4 Nisan akaryakıt fiyatları” kuyruk oluşturdu! İşte hemen deponuza fullemenizi gerektirecek şok fiyatlar…
Mart ayının son gününde gelen indirimle birlikte birçok ilde 25 lirayı bulan motorin düşüşe geçmişti. Yakın zamanda yeniden indirim alan akaryakıt fiyatlarına 3 Nisan itibariyle 6 kuruş zam gelmişti. Şimdi ise 4 Nisan akaryakıt fiyatları ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, LPG, motorin ve benzin ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.