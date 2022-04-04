Benzin, LPG ve Motorinde Son İndirim! Fiyatlar Çakıldı; 4 Nisan Akaryakıt Fiyatları Kuyruk Oluşturdu! Hemen Deponuzu Fulleyin!

Mart ayının son gününde gelen indirimle birlikte birçok ilde 25 lirayı bulan motorin düşüşe geçmişti. Yakın zamanda yeniden indirim alan akaryakıt fiyatlarına 3 Nisan itibariyle 6 kuruş zam gelmişti. Şimdi ise 4 Nisan akaryakıt fiyatları ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, LPG, motorin ve benzin ne kadar oldu?

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