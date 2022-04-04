Yalnız Kurt Dizisi Final Mi Yapıyor? Dizinin Yapımcısı Osman Sınav Finale Eleştirilerine Cevap Verdi!

ATV ekranlarının yeni yapımlarından biri olan Yalnız Kurt dizisi, ilk haftaki reytinglerini bir daha yakalamadı. Konuyla ilgili sık sık gündem olan Yalnız Kurt dizisinin karışık bir olay örgüsü içermesi nedeniyle izlenmediğini düşünen televizyon izleyicilerine yanıt, dizinin yapımcısı Osman Sınav’dan geldi. Yalnız Kurt dizisi hakkında çıkan final iddialarına da yanıt veren Osman Sınav, çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Yalnız Kurt dizisi final mi yapıyor? Yalnız Kurt Dizisi bitecek mi? Yalnız Kurt dizisi ne zaman final yapacak? İşte, detaylar…