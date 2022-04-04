Yalnız Kurt Dizisi Final Mi Yapıyor? Dizinin Yapımcısı Osman Sınav Finale Eleştirilerine Cevap Verdi!
ATV ekranlarının yeni yapımlarından biri olan Yalnız Kurt dizisi, ilk haftaki reytinglerini bir daha yakalamadı. Konuyla ilgili sık sık gündem olan Yalnız Kurt dizisinin karışık bir olay örgüsü içermesi nedeniyle izlenmediğini düşünen televizyon izleyicilerine yanıt, dizinin yapımcısı Osman Sınav’dan geldi. İşte Yalnız Kurt dizisinin final söylentileri ile ilgili detaylar...
ATV ekranlarının yeni yapımlarından biri olan Yalnız Kurt dizisi, ilk haftaki reytinglerini bir daha yakalamadı. Konuyla ilgili sık sık gündem olan Yalnız Kurt dizisinin karışık bir olay örgüsü içermesi nedeniyle izlenmediğini düşünen televizyon izleyicilerine yanıt, dizinin yapımcısı Osman Sınav’dan geldi. Yalnız Kurt dizisi hakkında çıkan final iddialarına da yanıt veren Osman Sınav, çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Yalnız Kurt dizisi final mi yapıyor? Yalnız Kurt Dizisi bitecek mi? Yalnız Kurt dizisi ne zaman final yapacak? İşte, detaylar…
04 Nis 2022 - 12:31 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.