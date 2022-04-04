Survivor Merve Aydın’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Survivor Merve Aydın’ın Eşi Mehmet Akif Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Survivor All Star 2022 yarışmasında öne çıkan kadın yarışmacılardan biri olan Merve Aydın, şimdilerde özel yaşamı ile merak edilen isimler arasındaki yerini almaya başladı. Özellikle iletişim ödülünün ardından eşinden aldığı mektup ile gündemlere gelen Merve Aydın ve eşi ile ilgili detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 yarışmasında öne çıkan kadın yarışmacılardan biri olan Merve Aydın, şimdilerde özel yaşamı ile merak edilen isimler arasındaki yerini almaya başladı. Özellikle iletişim ödülünün ardından eşinden aldığı mektup ile gündemlere gelen Merve Aydın’ın eşinin kim olduğu da bu ödül oyunun ardından ortaya çıktı. Öte yandan Merve Aydın’ın eşini görenler gözlerine inanamadı! Peki, Survivor Merve Aydın’ın eşi kim çıktı? Survivor Merve Aydın’ın eşi Mehmet Akif kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
04 Nis 2022 - 12:57 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.