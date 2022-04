Survivor Nagihan İçin Acun Medya Kararını Verdi! Öyle Bir Çıldırdı Ki; Acun Ilıcalı’nın Ödü Koptu! “Bu Kadarı da Pes”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu en iyilere kalmıştı. En iyi olarak çıkan Nagihan Karadere, Evrim Keklik’le karşı oyun oynamışlardı. Tam o anlarda ise skandal bir ola yaşandı ve Nagihan Karadere resmen çıldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

