Survivor Nagihan İçin Acun Medya Kararını Verdi! Öyle Bir Çıldırdı Ki; Acun Ilıcalı’nın Ödü Koptu! “Bu Kadarı da Pes”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ipler inceldiği yerden koptu! Acun Medya’dan Nagihan Karadere hakkında son kararlarını verdileri. Öyle bir çıldırdı ki, seyirciler yerinden sıçradı. Birçok kişi ise Acun Ilıcalı’nın ödünün koptuğuna dair yorumlarda bulundu! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu en iyilere kalmıştı. En iyi olarak çıkan Nagihan Karadere, Evrim Keklik’le karşı oyun oynamışlardı. Tam o anlarda ise skandal bir ola yaşandı ve Nagihan Karadere resmen çıldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.