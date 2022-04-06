- 06 Nis 2022 - 00:02

Survivor Nagihan'ın Bileti Kesildi! Acun Medya Kararını Verdi! Öyle Bir Çıldırdı Ki; Acun Ilıcalı’nın Ödü Koptu! “Bu Kadarı da Pes”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ipler inceldiği yerden koptu! Acun Medya’dan Nagihan Karadere hakkında son kararlarını verdileri. Öyle bir çıldırdı ki, seyirciler yerinden sıçradı. Birçok kişi ise Acun Ilıcalı’nın ödünün koptuğuna dair yorumlarda bulundu! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu en iyilere kalmıştı. En iyi olarak çıkan Nagihan Karadere, Evrim Keklik’le karşı oyun oynamışlardı. Tam o anlarda ise skandal bir ola yaşandı ve Nagihan Karadere resmen çıldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Nis 2022 - 00:02 Ankara- Yaşam

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