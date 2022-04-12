Teşkilat Dizisi Bu Oyuncuyla Şahlanacak! Kurtlar Vadisi'nin Ünlü Oyuncusu Teskilat'a Gümbür Gümbür Geliyor! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu;Mete Başkan’ı Unutturacak!
TRT1 ekranlarında yer alan Teşkilat dizisine transferlerin ardı arkası kesilmek nedir bilmiyor. Mete Başkan’ın gidişinden hemen sonra diziye öyle bir isim katıldı ki, yürekler hopladı! Kurtlar Vadisi dizisinde yer almış oyuncuların neredeyse birçoğunun Teşkilat dizisinde gözükmesi esprili bir dille karşılanmıştı. Yakın zamanda dizinin adının değişeceğine ve “Kurtlar Vadisi Teşkilat” olacağına dair yorumlar gelirken o isimde anlaşmayı resmen imzaladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Teşkilat dizisi reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Her bölümüyle Türk duygularını kabartan diziden en son ayrılan Mete Başkan karakterine hayat veren Mesut Akusta yürekleri sızlatmıştı. Şimdi ise öyle bir ismin gireceği kesinleşti ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.