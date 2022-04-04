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04 Nis 2022 - 13:25

Teşkilat Dizisine Kurtlar Vadisi Pusu’dan Şok İsim! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu; Mete Başkan’ı Unutturacak! Karakteriyle Tokat Gibi…

TRT1 ekranlarında yer alan Teşkilat dizisine transferlerin ardı arkası kesilmek nedir bilmiyor. Mete Başkan’ın gidişinden hemen sonra diziye öyle bir isim katıldı ki, yürekler hopladı! Kurtlar Vadisi dizisinde yer almış oyuncuların neredeyse birçoğunun Teşkilat dizisinde gözükmesi esprili bir dille karşılanmıştı. Yakın zamanda dizinin adının değişeceğine ve “Kurtlar Vadisi Teşkilat” olacağına dair yorumlar gelirken o isimde anlaşmayı resmen imzaladı! İşte merak edilen tüm detaylar…