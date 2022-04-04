- 04 Nis 2022 - 13:25 G: 04 Nis 2022 - 13:28

Teşkilat Dizisine Kurtlar Vadisi Pusu’dan Şok İsim! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu; Mete Başkan’ı Unutturacak! Karakteriyle Tokat Gibi…

TRT1 ekranlarında yer alan Teşkilat dizisine transferlerin ardı arkası kesilmek nedir bilmiyor. Mete Başkan’ın gidişinden hemen sonra diziye öyle bir isim katıldı ki, yürekler hopladı! Kurtlar Vadisi dizisinde yer almış oyuncuların neredeyse birçoğunun Teşkilat dizisinde gözükmesi esprili bir dille karşılanmıştı. Yakın zamanda dizinin adının değişeceğine ve “Kurtlar Vadisi Teşkilat” olacağına dair yorumlar gelirken o isimde anlaşmayı resmen imzaladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Teşkilat dizisi reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Her bölümüyle Türk duygularını kabartan diziden en son ayrılan Mete Başkan karakterine hayat veren Mesut Akusta yürekleri sızlatmıştı. Şimdi ise öyle bir ismin gireceği kesinleşti ki…

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04 Nis 2022 - 13:25 Ankara- Yaşam

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