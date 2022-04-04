Kasaba Doktoru Dizisi Uyarlama Mı? Dr. Romantic Dizisinden Uyarlama Mı? Kasaba Doktoru Nasıl Bir Dizi, Konusu Nedir?
TRT1 ekranlarının yeni dizisi olan Kasaba Doktoru, yayın hayatına başlamak için geri sayıma geçti. Bu sezonun doktor temalı ilk dizi olan Kasaba Doktoru, seyircisinin karşısıa çıktığı tanıtım fragmanları ile de bir hayli dikkat çekti. Usta isimleri ve özlenen yüzleri bir araya getirmesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kasaba Doktoru ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının yeni dizisi olan Kasaba Doktoru, yayın hayatına başlamak için geri sayıma geçti. Bu sezonun doktor temalı ilk dizi olan Kasaba Doktoru, seyircisinin karşısıa çıktığı tanıtım fragmanları ile de bir hayli dikkat çekti. Usta isimleri ve özlenen yüzleri bir araya getirmesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kasaba Doktoru, şimdiden televizyon izleyicisinin mercek altına aldığı dizilerden biri olurken; Kasaba Doktoru’nun hikayesinin detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Kasaba Doktoru dizisi uyarlama mı? Kasaba Doktoru dizisi Dr. Romantic dizisinden uyarlama mı? İşte, detaylar…
04 Nis 2022 - 21:01 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.