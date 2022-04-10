- 10 Nis 2022 - 18:53

Kasaba Doktoru Dizisinin Konusu Nedir? Dizi Uyarlama Mı? Dr. Romantic Dizisinden Mi Alıntı? Kasaba Doktoru Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş Hangi Karakter...

TRT1 ekranlarının yeni dizisi olan Kasaba Doktoru, yayın hayatına başlamak için geri sayıma geçti. Bu sezonun doktor temalı ilk dizi olan Kasaba Doktoru, seyircisinin karşısıa çıktığı tanıtım fragmanları ile de bir hayli dikkat çekti. Usta isimleri ve özlenen yüzleri bir araya getirmesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kasaba Doktoru ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TRT1 ekranlarının yeni dizisi olan Kasaba Doktoru, yayın hayatına başlamak için geri sayıma geçti. Bu sezonun doktor temalı ilk dizi olan Kasaba Doktoru, seyircisinin karşısıa çıktığı tanıtım fragmanları ile de bir hayli dikkat çekti. Usta isimleri ve özlenen yüzleri bir araya getirmesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kasaba Doktoru, şimdiden televizyon izleyicisinin mercek altına aldığı dizilerden biri olurken; Kasaba Doktoru’nun hikayesinin detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Kasaba Doktoru dizisi uyarlama mı? Kasaba Doktoru dizisi Dr. Romantic dizisinden uyarlama mı? İşte, detaylar…

10 Nis 2022 - 18:53 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisine Meryem Yeniden Geri Geliyor! Sivrihisar'da Ortalık Yangın Yerine Dönecek; Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü… mask
Gönül Dağı Dizisine Meryem Yeniden Geri Geliyor! Sivrihisar'da Ortalık Yangın Yerine Dönecek; Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü…
Kara Tahta Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Herkes Furkan Andıç’ı Merak Ederken Her Şey Tek Tek Netleşti! Bakın Kimler Var Kimler… mask
Kara Tahta Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Herkes Furkan Andıç’ı Merak Ederken Her Şey Tek Tek Netleşti! Bakın Kimler Var Kimler…
Kara Tahta Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kara Tahta Dizisi Edirne’de Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kara Tahta Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor! mask
Kara Tahta Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kara Tahta Dizisi Edirne’de Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kara Tahta Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor!
Mahkum Dizisi İptal Edildi; Çekimler Durdu! O Sahneden Sonra Seyirciler Şaştı Kaldı! “İzlenilecek Dizi Kalmadı!” mask
Mahkum Dizisi İptal Edildi; Çekimler Durdu! O Sahneden Sonra Seyirciler Şaştı Kaldı! “İzlenilecek Dizi Kalmadı!”
Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Beş Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım… mask
Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Beş Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım…
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi 27. Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi 27. Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Leyla Kimdir? Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? Hazal Subaşı Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Leyla Kimdir? Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? Hazal Subaşı Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ali Kimdir? Ozan Akbaba Kimdir, Aslen Nereli? Ozan Akbaba Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ali Kimdir? Ozan Akbaba Kimdir, Aslen Nereli? Ozan Akbaba Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Kasaba Doktoru Dizisinde Mine Kimdir? Vildan Atasever Kimdir, Aslen Nereli? Vildan Atasever Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir? mask
Kasaba Doktoru Dizisinde Mine Kimdir? Vildan Atasever Kimdir, Aslen Nereli? Vildan Atasever Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Ayşe Yüksel Açıklaması! Yerden Yere Vurdu; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Ayşe de, Poyraz da…” Meğer… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Ayşe Yüksel Açıklaması! Yerden Yere Vurdu; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Ayşe de, Poyraz da…” Meğer…
Fahriye Evcen’den Servet Şov! Bir Kazağa Balya Balya Para Harcamış, Ne 100 Lira, Ne 500… “3 Gündür 20 Lirayla Geçinen Ben…” mask
Fahriye Evcen’den Servet Şov! Bir Kazağa Balya Balya Para Harcamış, Ne 100 Lira, Ne 500… “3 Gündür 20 Lirayla Geçinen Ben…”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status