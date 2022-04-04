Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Songül Öden’ın Memleketi…

Son dönemlerde birbirinden iddialı işlere imza atan Songül Öden, şimdilerde hem dijital yayın platformlarında hem de televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan Oğlum dizisinde Zeynep’i canlandıran Songül Öden, bu rolündeki performansı ile dikkatleri üzerine çekerken; geçtiğimiz gün Netflix’te yayına giren Uysallar dizisinin de başrolü olarak seyirci karşısına çıktı. Peki, Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden aslen nereli? Songün Öden kimdir, kaç yaşında? Songül Öden hangi dizi ve filmlerde oynadı? Songül Öden evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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