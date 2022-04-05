Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan Şaştı Kaldı! İşte Songül Öden’ın Memleketi…
Son dönemlerde birbirinden iddialı işlere imza atan Songül Öden, şimdilerde hem dijital yayın platformlarında hem de televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan Oğlum dizisinde Zeynep’i canlandıran Songül Öden ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Son dönemlerde birbirinden iddialı işlere imza atan Songül Öden, şimdilerde hem dijital yayın platformlarında hem de televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan Oğlum dizisinde Zeynep’i canlandıran Songül Öden, bu rolündeki performansı ile dikkatleri üzerine çekerken; geçtiğimiz gün Netflix’te yayına giren Uysallar dizisinin de başrolü olarak seyirci karşısına çıktı. Peki, Oğlum’un Zeynep’i Songül Öden aslen nereli? Songün Öden kimdir, kaç yaşında? Songül Öden hangi dizi ve filmlerde oynadı? Songül Öden evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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05 Nis 2022 - 19:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.