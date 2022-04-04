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04 Nis 2022 - 20:37

Neslihan Atagül, Eşi Kadir Doğulu Hakkında Kararını Verdi! Verdiği Karar Şok Etti! Tam Tamına 9 Yıl Sonra “Tamam” Dedi! Sosyal Medya Yıkılıyor! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı! Eşiyle mutlu bir evlilik süren Atagül’ün vermiş olduğu karar tüylerin ürpermesine neden oldu. Tam tamına 9 yıl sonra “Tamam” diyen Atagül, sosyal medyayı salladı! İşte Neslihan Atagül sevenlerini çılgına çevirecek o haber!