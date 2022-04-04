- 04 Nis 2022 - 13:50

Neslihan Atagül’ün Eşiyle İlgili Verdiği Karar Şok Etti! Tam Tamına 9 Yıl Sonra “Tamam” Dedi! Sosyal Medya Yıkılıyor! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı! Eşiyle mutlu bir evlilik süren Atagül’ün vermiş olduğu karar tüylerin ürpermesine neden oldu. Tam tamına 9 yıl sonra “Tamam” diyen Atagül, sosyal medyayı salladı! İşte Neslihan Atagül sevenlerini çılgına çevirecek o haber!

En son STAR TV ekranlarında yer alan Sefirin Kızı dizisinde yer alan Neslihan Atagül, yaşamış olduğu sağlık sorunlarından dolayı Nare karakterine ve Sefirin Kızı dizisine veda etmek zorunda kalmıştı. Almış olduğu tedaviler ve ilaçlar sayesinde yeniden normal hayatına dönen Neslihan Atagül, eşiyle vermiş olduğu kararla ağızları yarım metre açık bıraktı. Peki, neler oluyor?

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04 Nis 2022 - 13:50 Ankara- Yaşam

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