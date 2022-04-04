Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Nis 2022 - 14:22

Survivor’da Son Eleme Adayı Belli Oldu! Gidecek İsim Bile İfşa Edildi; Davul Zurna Tutuldu! “Sonunda Gidiyor!” Potadaki İsimler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya patlıyor! Son eleme adayı belli olurken; gidecek isimde ifşa edildi! Davul zurnaların tutulduğu eleme adayı; ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise “Sonunda gidiyor” yorumlarında bulundu! İşte milyonları şok eden o potadaki isim…