Survivor’da Son Eleme Adayı Belli Oldu! Gidecek İsim Bile İfşa Edildi; Davul Zurna Tutuldu! “Sonunda Gidiyor!” Potadaki İsimler…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya patlıyor! Son eleme adayı belli olurken; gidecek isimde ifşa edildi! Davul zurnaların tutulduğu eleme adayı; ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise “Sonunda gidiyor” yorumlarında bulundu! İşte milyonları şok eden o potadaki isim…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star’da dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele verilmişti. Potaya giden isim en son Gizem Memiç olmuştu. Şimdi ise son dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına giden isim ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.