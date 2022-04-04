Survivor’da Son Eleme Adayı Belli Oldu! Yokluk Adasına Gidecek İsim Bile İfşa Edildi; Yağmur Mu, Ayşe Mi, Gökhan Mı? “Sonunda Gidiyor!” Potadaki İsimler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star’da dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele verilmişti. Potaya giden isim en son Gizem Memiç olmuştu.

Son Eleme Adayı Gönüllür Takımından GÖKHAN oldu. Daha önce Eleme potasına giren Barış, Ardahan ve Gizem Olmuştu.. Sms oylaması ile Adaya ve yarışmaya veda edecek isim belirlenecek.

Şimdi ise son dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına giden isim ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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