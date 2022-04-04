- 04 Nis 2022 - 23:52 G: 05 Nis 2022 - 00:33

Survivor’da Son Eleme Adayı Belli Oldu! Yokluk Adasına Gidecek İsim Bile İfşa Edildi; Yağmur Mu, Ayşe Mi, Gökhan Mı? “Sonunda Gidiyor!” Potadaki İsimler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya patlıyor! Son eleme adayı belli olurken; gidecek isimde ifşa edildi! Davul zurnaların tutulduğu eleme adayı; ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise “Sonunda gidiyor” yorumlarında bulundu! İşte milyonları şok eden o potadaki isim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star’da dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele verilmişti. Potaya giden isim en son Gizem Memiç olmuştu. 

Son Eleme Adayı Gönüllür Takımından GÖKHAN oldu. Daha önce Eleme potasına giren Barış, Ardahan ve Gizem Olmuştu.. Sms oylaması ile Adaya ve yarışmaya veda edecek isim belirlenecek.

Şimdi ise son dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına giden isim ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!  

04 Nis 2022 - 23:52 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 68. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Gizem, Barış ve Ardahan GökhanOldu! Survivor 4 Nisan 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 68. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Gizem, Barış ve Ardahan GökhanOldu! Survivor 4 Nisan 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem… mask
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem…
Survivor Yasin Geri Geliyor; Hikmet Gidiyor! Acun Ilıcalı Gözleri Önüne Olana Susamadı; Konsey Biter Bitmez… Acun Medya’da Bir İlk! mask
Survivor Yasin Geri Geliyor; Hikmet Gidiyor! Acun Ilıcalı Gözleri Önüne Olana Susamadı; Konsey Biter Bitmez… Acun Medya’da Bir İlk!
Survivor Ekstra Sunucuları Canlı Yayında Birbirine Girdiler! “Ya O Ya Ben!” Semih Öztürk’ten Sonra Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Ilıcalı… mask
Survivor Ekstra Sunucuları Canlı Yayında Birbirine Girdiler! “Ya O Ya Ben!” Semih Öztürk’ten Sonra Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Ilıcalı…
Survivor Ogeday Sırat Köprüsünde! Nisa Bölükbaşı’yla İlişkisine Nokta Konuldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Delirtti; Canlı Yayında… mask
Survivor Ogeday Sırat Köprüsünde! Nisa Bölükbaşı’yla İlişkisine Nokta Konuldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Delirtti; Canlı Yayında…
Survivor Nagihan'ın Bileti Kesildi! Acun Medya Kararını Verdi! Öyle Bir Çıldırdı Ki; Acun Ilıcalı’nın Ödü Koptu! “Bu Kadarı da Pes” mask
Survivor Nagihan'ın Bileti Kesildi! Acun Medya Kararını Verdi! Öyle Bir Çıldırdı Ki; Acun Ilıcalı’nın Ödü Koptu! “Bu Kadarı da Pes”
Survivor Batuhan Adayı Bıraktı; İstanbul'a Geri Dönüyor! Çileden Çıktı; Son Yaşadığı Olay Midesini Bulandırdı! Acun Ilıcalı Kapıyı Araladı! mask
Survivor Batuhan Adayı Bıraktı; İstanbul'a Geri Dönüyor! Çileden Çıktı; Son Yaşadığı Olay Midesini Bulandırdı! Acun Ilıcalı Kapıyı Araladı!
Survivor O Gerçekler İfşa Oldu! "Yokluk Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı... mask
Survivor O Gerçekler İfşa Oldu! "Yokluk Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı...
Survivor Barış’tan Skandal Yokluk Adası İtirafı! “Acun Ilıcalı Karşımda” Demedi; Konseyde Skandal İtirafları Arka Arkaya Getirdi! “Yok Artık” mask
Survivor Barış’tan Skandal Yokluk Adası İtirafı! “Acun Ilıcalı Karşımda” Demedi; Konseyde Skandal İtirafları Arka Arkaya Getirdi! “Yok Artık”
Survivor Yarışmasında Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi! Murat Ceylan Durduramadı; Zor Susturdu! Hikmet, Nisa, Sude, Ogeday… mask
Survivor Yarışmasında Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi! Murat Ceylan Durduramadı; Zor Susturdu! Hikmet, Nisa, Sude, Ogeday…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses’in Evlilik Yaş Sınırını Belirledi! Saba Tümer ve Lerzan Mutlu'nun Ağzı Açık Kaldı! Duyanlar Şok Üzerine Şok Yaşadı! 25’i Geçmesin... mask
İbrahim Tatlıses’in Evlilik Yaş Sınırını Belirledi! Saba Tümer ve Lerzan Mutlu'nun Ağzı Açık Kaldı! Duyanlar Şok Üzerine Şok Yaşadı! 25’i Geçmesin...
Survivor Gizem Memiç'in Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Tescilli Güzel Survivor Gizem’in Eşi Burak Mert Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Survivor Gizem Memiç'in Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Tescilli Güzel Survivor Gizem’in Eşi Burak Mert Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem… mask
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem…
Survivor Yasin Geri Geliyor; Hikmet Gidiyor! Acun Ilıcalı Gözleri Önüne Olana Susamadı; Konsey Biter Bitmez… Acun Medya’da Bir İlk! mask
Survivor Yasin Geri Geliyor; Hikmet Gidiyor! Acun Ilıcalı Gözleri Önüne Olana Susamadı; Konsey Biter Bitmez… Acun Medya’da Bir İlk!
Survivor Merve Aydın’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Survivor Merve Aydın’ın Eşi Mehmet Akif Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Survivor Merve Aydın’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Survivor Merve Aydın’ın Eşi Mehmet Akif Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Survivor Seda Ocak’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Survivor Seda Ocak’ın Eşi Yasin Ocak Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Survivor Seda Ocak’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Survivor Seda Ocak’ın Eşi Yasin Ocak Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Prof. Dr. Mustafa Karataş Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın Memleketi… mask
Prof. Dr. Mustafa Karataş Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın Memleketi…
Camdaki Kız Dizisinde Dudak Dudağa Anlar Şok Etti! Nalan ve Hayri Yürekleri Hoplattı; Feride Falakaya Yatıracak! Öyle Bir Öpüştüler Ki… mask
Camdaki Kız Dizisinde Dudak Dudağa Anlar Şok Etti! Nalan ve Hayri Yürekleri Hoplattı; Feride Falakaya Yatıracak! Öyle Bir Öpüştüler Ki…
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Alev Alev Yaktı! Beyazlar İçerisinde Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Yürekler Hopluyor! “Sen Neymişsin!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Alev Alev Yaktı! Beyazlar İçerisinde Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Yürekler Hopluyor! “Sen Neymişsin!”
Serenay Sarıkaya Gözyaşlarına Boğulacak! Öyle Bir Pişmanlık İçerisinde Kalacak Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! Tam Tamına…. mask
Serenay Sarıkaya Gözyaşlarına Boğulacak! Öyle Bir Pişmanlık İçerisinde Kalacak Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! Tam Tamına….
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Nisan 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Nisan 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Nisan 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Nisan 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Survivor’da Son Eleme Adayı Belli Oldu! Yokluk Adasına Gidecek İsim Bile İfşa Edildi; Yağmur Mu, Ayşe Mi, Gökhan Mı? “Sonunda Gidiyor!” Potadaki İsimler… mask
Survivor’da Son Eleme Adayı Belli Oldu! Yokluk Adasına Gidecek İsim Bile İfşa Edildi; Yağmur Mu, Ayşe Mi, Gökhan Mı? “Sonunda Gidiyor!” Potadaki İsimler…
Nisan Ayında Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı! İşte Nisan’da Paraya Para Demeyecek O Burçları Bulacak… mask
Nisan Ayında Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı! İşte Nisan’da Paraya Para Demeyecek O Burçları Bulacak…
Nisan Ayında Evlenecek Burçlar Belli Oldu! İşte Nisan’da Aşk Hayatı Değişecek O Burçlar… mask
Nisan Ayında Evlenecek Burçlar Belli Oldu! İşte Nisan’da Aşk Hayatı Değişecek O Burçlar…
Nisan Ayında Büyük Kariyer Başlangıcı Olacak Burçlar Açıklandı! Nisan’da Büyük İş Projelerine İmza Atacak O Burçlar… mask
Nisan Ayında Büyük Kariyer Başlangıcı Olacak Burçlar Açıklandı! Nisan’da Büyük İş Projelerine İmza Atacak O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status