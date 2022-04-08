Apple Fiyatları İndirimli Dip Fiyatları Gördü! iPhone 11, 12, 13 Fiyatları Tek Tek Açıklandı; Sadece Birkaç Gün Sürecek! “Yok Pahasına”
Dünyanın en bilindik ve en çok satışı yapılan telefonlarından biri olan Apple iPhone cep telefonlarının fiyatlarının dibe çakılacağı basına bomba gibi düştü. Yetişenin alacağı indirimli fiyatlar içerisinde Apple iPhone serisinin en çok satan iPhone 11, 12 ve 13 gibi modelleri de bulunuyor. Sadece birkaç gün sürecek olan bu indirimse telefon alıcısını harekete geçirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ülkemize dolarla girişi yapılan Apple iPhone, değişen kurlardan dolayı zam üzerine zam yemişti. Dolar kurunu 17 lirada sabitleyen Apple, alım gücünü zorlaştırmıştı. Hem tasarımıyla hem de performansıyla gözleri dolduran Apple iPhone için indirim çalışmaları resmen başladı! Peki, iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu? Apple ürünleri ne zaman indirim yapacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.