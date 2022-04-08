Anasayfa/

Foto Galeri/

08 Nis 2022 - 01:06

Apple Fiyatları İndirimli Dip Fiyatları Gördü! iPhone 11, 12, 13 Fiyatları Tek Tek Açıklandı; Sadece Birkaç Gün Sürecek! “Yok Pahasına”

Dünyanın en bilindik ve en çok satışı yapılan telefonlarından biri olan Apple iPhone cep telefonlarının fiyatlarının dibe çakılacağı basına bomba gibi düştü. Yetişenin alacağı indirimli fiyatlar içerisinde Apple iPhone serisinin en çok satan iPhone 11, 12 ve 13 gibi modelleri de bulunuyor. Sadece birkaç gün sürecek olan bu indirimse telefon alıcısını harekete geçirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…