- 26 Nis 2022 - 17:33

Apple Yeni Fiyatları Açıkladı! iPhone 11, 12, 13 Fiyatları Tek Tek Açıklandı; Sadece Birkaç Gün Sürecek! “Yok Pahasına”

Dünyanın en bilindik ve en çok satışı yapılan telefonlarından biri olan Apple iPhone cep telefonlarının fiyatlarının dibe çakılacağı basına bomba gibi düştü. Yetişenin alacağı indirimli fiyatlar içerisinde Apple iPhone serisinin en çok satan iPhone 11, 12 ve 13 gibi modelleri de bulunuyor. Sadece birkaç gün sürecek olan bu indirimse telefon alıcısını harekete geçirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ülkemize dolarla girişi yapılan Apple iPhone, değişen kurlardan dolayı zam üzerine zam yemişti. Dolar kurunu 17 lirada sabitleyen Apple, alım gücünü zorlaştırmıştı. Hem tasarımıyla hem de performansıyla gözleri dolduran Apple iPhone için indirim çalışmaları resmen başladı! Peki, iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu? Apple ürünleri ne zaman indirim yapacak?

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26 Nis 2022 - 17:33 Ankara- Yaşam

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