- 04 Nis 2022 - 15:13 G: 04 Nis 2022 - 15:20

Survivor Ogeday Sırat Köprüsünde! Nisa Bölükbaşı’yla İlişkisine Nokta Konuldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Delirtti; Canlı Yayında…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da boy gösteren Ogeday Girişken hakkında şok bir açıklama geldi. Ogeday Girişken’in sırat köprüsünde olduğunu belirten Acun Ilıcalı’nın sağ kolu, Nisa Bölükbaşı’yla olan ilişkisini bile bitirme kararı alabileceğini duyurdu! Canlı yayında arka arkaya şoklar patlatan isim, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’a sevgili olarak geldikleri bilinen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ağızları açık bıraktı! Peki, neler oluyor?

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04 Nis 2022 - 15:13 Ankara- Yaşam

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